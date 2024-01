Scivola e sbatte a terra: 59enne ricoverato in ospedale

Soccorritori al lavoro durante la mattinata di mercoledì 17 gennaio. Intorno alle 9.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto una chiamata dalla frazione Mornico di Bellano, in quello che fino a qualche anno fa era parte del territorio comunale di Vendrogno. Un uomo di 59 anni è scivolato ed è caduto a terra, provocandosi delle ferite non banali, a ridosso della Strada provinciale 66: sul posto si sono portati i sanitari del Soccorso Bellanese, i pompieri e i tecnici della Stazione di Dervio del Soccorso alpino.

Il 59enne, dopo essere stabilizzato, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso: il ricovero è avvenuto in codice giallo. L'intervento è durato circa due ore.