Cade durante la passeggiata a San Tomaso e si fa male: soccorso settantenne

Lungo intervento del Soccorso alpino nel pomeriggio di venerdì 29 aprile. Sono state necessarie poco più di due ore, infatti, ai tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione Lariana per portare a termine le operazioni a San Tomaso. Poco dopo le 15:30 è arrivato l'allertamento per un uomo di 72 anni, residente in zona, che si era fatto male a un ginocchio mentre stava facendo una passeggiata sopra la nota località di media montagna che si trova sopra l'abitato di Valmadrera.

Il trasporto in ospedale

Sono arrivati sul posto sei tecnici e un medico del Cnsas. L’uomo, infortunato, è stato raggiunto, valutato e portato in sicurezza a valle con la barella portantina. L’intervento è finito intorno alle 18 con il trasporto in ospedale via terra mediante l'ambulanza dei volontari della Croce San Nicolò di Lecco arrivata sul posto.