Controlli a segno per i carabinieri. Nel pomeriggio di domenica 28 gennaio una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Chiavenna (Sondrio), in servizio per il controllo in quel territorio, ha notato lungo la Strada Statale 36, nel Comune di Samolaco, un’autovettura condotta da un giovane di origini italiane e residente nel Comune di Peglio (Como), lavoratore oltre confine e in transito poiché diretto proprio verso la Svizzera.

I militari hanno deciso di fermare il veicolo e, dato l’atteggiamento sospetto e teso del conducente, hanno effettuato un controllo accurato: durante gli accertamenti sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro circa 200 grammi di hashish, confezionati in due panetti etichettati, e circa 7 grammi di cocaina divisa in dosi. L’uomo, dopo le formalità svolte presso il Comando di Chiavenna, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso il carcere di Sondrio, dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La principale arteria della Lombardia è nota per essere utilizzata quotidianamente dagli spacciatori, che ai suoi lati, nelle aree boschive, hanno ricavato dei veri e propri centri logistici.