Spaccio di droga, maxi retata: 121 indagati

La lotta allo spaccio di droga prosegue in tutta Italia. Maxi operazione dei carabinieri in molte provincie nostrane, con quella lecchese che non è stata da meno. Centoventuno avvisi di chiusura indagini, emessi dalla Dda di Milano, sono stati notificati dai carabinieri del comando provinciale di Milano tra i territori di Milano, Varese, Pavia, Monza Brianza, Lodi, Lecco, Bergamo, Caserta, Campobasso, Genova, Piacenza e Vicenza.

Maxi operazione anti spaccio in tutta Italia

Le 121 persone sono indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina, hashish e marijuana e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, detenzione illegale di armi, favoreggiamento, trasferimento fraudolento di valori e sequestro di persona a scopo di estorsione.

Le indagini, condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Milano e coordinate dalla Dda dal dicembre 2017 all'aprile 2020, ipotizzano l'esistenza nell’area sud-ovest della provincia di Milano di tre strutture criminali ben organizzate dedite al traffico di sostanze stupefacenti prevalentemente nel territorio di Rozzano (Milano) e dei comuni limitrofi, ma anche nelle province di Lodi, Pavia, Lecco, Como, Varese, Monza e Brianza, Novara e Alessandria.

In questi territori le tre organizzazioni - una di matrice italiana, una albanese e una marocchina - si sarebbero contese la spartizione delle piazze di spaccio, ricorrendo anche all’uso delle armi per imporre la propria autorità o per esigere i proventi della vendita di droga, precedentemente ceduta a credito. Gli indagati - sottolinea una nota dei carabinieri - sarebbero anche ricorsi al sequestro dei membri di altre organizzazioni satelliti in caso di ritardo nei pagamenti della droga. Durante le indagini sono stati sequestrati complessivamente 28,5 chili tra eroina, cocaina, hashish e marijuana e sette chili di sostanza da taglio, due pistole, 147 cartucce e 196.295 euro in contanti e arrestate in flagranza 22 persone.