Sequestrati 80 grammi di cocaina: arrestato pusher insospettabile a Oggiono

Insospettabile finisce nei guai per spaccio di cocaina. Nel pomeriggio di sabato 29 maggio 2021 personale della Squadra Mobile della Questura di Lecco ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino italiano di origini albanesi, G.H. classe 1970, residente nel comune di Oggiono.

A seguito di una serrata attività investigativa la Sezione Antidroga ha accertato che il predetto soggetto, privo di precedenti penali e all'apparenza insospettabile, era invece dedito in maniera continuativa allo spaccio di cocaina e che era solito effettuare gli incontri e le cessioni ai clienti presso alcuni bar e pub siti nel comune di Oggiono.

La Squadra Mobile, nel tardo pomeriggio del 29 maggio sempre a Oggiono, ha provveduto al suo controllo mentre era in procinto di effettuare una nuova cessione di droga. Il 51enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina del peso lordo di 0,6 grammi e di 765 euro in banconote di vari tagli, provento dell'attività di spaccio. Gli agenti di Polizia hanno perquisito anche l'autovettura dell'uomo, rinvenendo e sequestrando ulteriori dieci dosi di cocaina per un peso complessivo lordo di 8,9 grammi che erano occultati sotto un tappetino della vettura stessa.

La successiva perquisizione dell'abitazione di residenza dell'arrestato ha consentito di recuperare e sequestrare ulteriori cinque involucri contenenti cocaina per un peso complessivo lordo di 86,4 grammi.

Al termine delle operazioni, su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica di Lecco, il soggetto è stato ricondotto alla propria abitazione in regime di arresti domiciliari, misura cautelare confermata questa mattina nel corso dell'udianze di convalida dell'arresto.