Spaccio ad alta quota: sparisce il bivacco dei Resinelli

Fine della pacchia degli spacciatori? Nei boschi che portano ai Piani Resinelli è stato smantellato un bivacco messo in piedi dagli spacciatori: la zona viene periodicamente interessata da questo tipo di attività illecita, tanto che negli anni le operazioni di polizia hanno permesso di arrestare vari malintenzionati. “La loro attività illecita è stata rovinata da un coraggioso intervento a seguito del quale sono scappati nel bosco. Rinvenuti addirittura un grosso coltello ed una bicicletta: ora in custodia presso la sede comunale”, annuncia enfaticamente Giovanni Bruno Bussola, sindaco di Ballabio.

“I pusher devono sapere che qui non c’è spazio per la droga e che la nostra Polizia Locale, assieme alle altre forze dell’ordine, garantirà una presenza quotidiana rendendo difficile la vita di spacciatori e consumatori. Per gli spacciatori - spiega il primo cittadino Bussola - i tempi dei barbecue mentre preparano dosi di droga sono finiti: a Ballabio non c’è spazio per la droga”.