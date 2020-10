Box auto usato come magazzino della droga: arrestati due pregiudicati lecchesi

Nella giornata di ieri, venerdì 30 ottobre, la Polizia di Stato di Lecco ha tratto in arresto due uomini, C.F., di 50 anni, e A.S., trentenne, entrambi di Lecco e con precedenti specifici per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi con due chili e mezzo di hashish e mezzo chilo di cocaina.

Decisiva una soffiata

In particolare, gli agenti della Sezione Antidroga della locale Squadra Mobile hanno dato approfondito quanto riferito da una fonte confidenziale, che ha assicurato la presenza di un ingente quantitativo di stupefacenti all’interno di un box auto sito nel quartiere di Germanedo. I poliziotti, dopo lunghi appostamenti finalizzati ad intercettare gli utilizzatori del box, nella tarda mattinata di venerdì hanno notato l’arrivo di due persone che potevano corrispondere alle descrizioni fornite della citata fonte. Nel frangente, gli investigatori hanno seguito i sospetti nel box e li hanno colti all’interno, dov'erano presenti solo due secchi con la droga. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati dei bilancini e tutto il materiale per il confezionamento e la vendita al dettaglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dell’arresto, per il reato di detenzione in concorso di sostanza stupefacente, è stato informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecco, il quale ha disposto la traduzione dei due soggetti presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.