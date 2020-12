Spaccio, lesioni, violenza in famiglia e danneggiamento: giovane pluriaccusato finisce in carcere

Nella giornata di venerdì 4 dicembre i Carabinieri della Stazione di Casatenovo hanno tratto in arresto Y.L.L.H., cittadino cubano 25enne residente a Monticello Brianza. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione per esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco: il giovane dovrà scontare la pena detentiva di cinque anni e nove mesi di reclusione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel 2014 a Casatenovo, Monticello Brianza e altri comuni della Brianza Monzese, nonché per i maltrattamenti in famiglia, le lesioni personali aggravate e il danneggiamento commessi dal 2018 al 2020 a Garbagnate Monastero.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Lecco, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.