Agguato a Olginate, esplosi colpi di pistola: uomo in condizioni gravissime

Un uomo è in gravissime condizioni dopo una sparatoria a Olginate. Si tratterebbe, stando alle prime indicazioni emerse, di un vero e proprio agguato: una persona infatti ha esploso dei colpi e ha colpito due uomini, dandosi poi alla fuga. Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 13.30 in Via Albegno: l'uomo, di mezza età, ha riportato una ferita da arma da fuoco al volto ed è stato soccorso dal personale dell'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e dal personale medico. Le sue condizioni, stando ai primi aggiornamenti giunti dalla centrale operativa di Areu, sarebbero gravissime. Il trasporto in ospedale a Lecco è avvenuto in codice rosso.

Un altro uomo, parente del primo, è stato a sua volta raggiunto dai proiettili ma è riuscito a fuggire, allontanandosi dalla zona dell'agguato. È stato soccorso nella vicina Via al Crotto. Le sue condizioni non sarebbero altrettanto gravi.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Merate, la Polizia di stato e il sindaco di Olginate Marco Passoni; sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto, il movente dell'agguato e risalire all'identità dell'aggressore.