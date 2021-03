Lei lo lascia, lui la perseguita ovunque costringendola a cambiare vita. Scattano le manette

L'uomo, residente nel Lecchese, è stato sottoposto in via cautelare agli arresti domiciliari

Lei lo lascia e lui la perseguita ovunque e con qualsiasi mezzo sia nella vita reale che sui social da settembre 2020, rendendo l'esistenza della sua ex un inferno insopportabile. Ma nella mattinata di oggi, 9 marzo, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Como hanno eseguito un ordine di esecuzione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di M.F., classe 1987, residente a Casatenovo, con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata.

Tutto ha avuto inizio a settembre quanto la donna, residente in provincia di Como, ha deciso di interrompere la relazione con il suo compagno. Decisione non condivisa e accettata dall’uomo che ha iniziato, così, a perseguitarla. A causa di questo comportamento, già ad inizio novembre a M.F. era stato notificato un ammonimento del Questore, provvedimento disatteso dall’uomo che ha continuato a perseguitare l'ex; per questo motivo sono scattate le indagini da parte della Procura e della locale squadra Mobile.

Le continue minacce

I poliziotti hanno così raccolto ulteriori testimonianze, sia da parte della vittima che di altri testimoni, oltre a diverse prove del comportamento persecutorio dell’uomo, come i numerosi messaggi dal tono minaccioso inviati alla ex fidanzata, anche tramite i social. Il modo di comportarsi dell'uomo aveva costretto la vittima a modificare orari, abitudini di vita, numero di telefono e la ragazza, che ha anche dovuto limitare le uscite di casa; stando a quanto ricostruito, alcune volte per evitare d'incontrarlo non andava neanche al lavoro.

Il Giudice per le indagini preliminari, confermando l'«elevatissima pericolosità» del soggetto, ha emesso l’ordinanza di esecuzione della misura cautelare che, dall’Autorità Giudiziaria, è stata delegata agli agenti della Squadra Mobile di Como. La misura è stata applicata all'alba di martedì: M.F. è svegliato dai poliziotti e sottopostonagli arresti domiciliari.