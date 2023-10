Doppio arresto per gli agenti della Polizia di Lecco. Ancora una volta sono gli atti di violenza a tenere banco in città: le operazioni della Squadra Mobile e della Squadra Volanti hanno portato all'arresto di un 53enne, colpevole di aver terrorizzato i vicini per mesi, e di un 22enne, che ha rapito e picchiato la sua fidanzata pochi giorni dopo aver rapinato, sequestrato e malmenato un'altra persona. Due avvenimenti ben distinti e due operazioni senza legami, che “nuova sicurezza all’ambiente condominiale e familiare”, ha spiegato il questore Ottavio Aragona.

“Le operazioni sono accomunate dal denominatore della sicurezza urbana per reati con violenza alla persona - ha aggiunto il procuratore capo Ezio Domenico Basso in merito al primo caso -. La Squadra Mobile si è occupata dell’esecuzione, ma in precedenza anche dello svolgimento delle indagini per arrivare all’emissione della misura cautelare per stalking ‘di vicinato’. Non che questo sia meno grave rispetto alla forma familiare, chiaramente”.

La seconda operazione è stata “coordinata dalle Volanti ed è tipica dell’attività di prevenzione condotta quotidianamente in maniera egregia. Al di là del fatto specifico, il soggetto si era reso protagonista di un fatto analogo solo pochi giorni prima: parliamo di una rapina con sequestro di persona, in questo caso del sequestro di persona commesso ai danni di una ragazza minorenne”. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il fermo ed è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, non solo in relazione al reato di sequestro di persona ma anche di rapina con riferimento a un fatto avvenuto nel mese di agosto.

“Capiamo i timori e le preoccupazioni della cittadinanza di fronte al propagarsi di determinati fatti: noi siamo sul pezzo, le forze dell’ordine mettono anche qualcosa in più del massimo impegno per svolgere la propria parte del compito. L’operato su Lecco è molto efficiente e puntuale, positivo da tutti i punti di vista”, ha quindi concluso Basso.

Nella mattinata del 9 ottobre gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 53enne di Lecco, disoccupato, per i reati di atti persecutori, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, danneggiamento seguito da incendio e getto pericoloso di cose, perpetrati nei confronti dei condomini dell’immobile dove l'uomo risiede.

Il soggetto, già gravato da numerosi precedenti penali, oltre ad aver deturpato, danneggiato e imbrattato i luoghi comuni del condominio in questione, si era reso protagonista di continue vessazioni, intimidazioni e minacce nei confronti di numerosi condomini che, ormai terrorizzati dal suo comportamento violento e aggressivo, avevano stravolto le proprie abitudini di vita: alcuni, infatti, in più occasioni avevano preferito dormire in auto piuttosto che entrare nel condominio. In più occasioni il reo aveva cercato di dare fuoco alla porta del proprio vicino senza, tuttavia, riuscirci. Numerose, inoltre, le minacce che giornalmente il soggetto in questione perpetrava nei confronti dei suddetti vicini. L'uomo, che durante l'interrogatorio non è proferito parola, è stato associato presso la casa circondariale di Lecco.

Si tratta della prima applicazione lecchese dell'accusa di stalking condominiale o di vicinato, con l'indagine nata dalle prime denunce avanzate a gennaio 2023 dai residenti disperati.

“Parliamo di un’escalation di comportamenti delinquenziali: danneggiamento di spazi comuni (citofoni), l’imbrattamento delle porte dei vicini e del condominio stesso, lo sparo di colpi a salve nei confronti di famiglie con figli minori, il tentativo di dar fuoco alla porta di un vicino e via dicendo. A dare più allarme erano indole aggressiva e minacce di morte ripetute. Si tratta dell’ottava misura cautelare in carcere per i reati che fanno parte del Codice Rosso - 5 per maltrattamento e 3 per stalking - e questo fa capire quante situazioni così rilevanti ci sono. L’attenzione su queste fattispecie è altissima”, ha spiegato il dirigente della Mobile Gianluca Gentiluomo.

Intorno alle 9.40 10 ottobre la centrale operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione dal Nue 112 nella quale si riferiva che una ragazza era stata picchiata e portata via con la forza da un giovane, un 22enne colombiano dalla posizione regolare sul territorio italiano, a seguito di un litigio. A parlare era la madre della giovane, 17enne studentessa impegnata in uno stage formativo durante queste settimane.

Sul posto si è portato il personale della Squadra Volanti: gli agenti, da una prima ricostruzione dei fatti, hanno appreso che una vicina di casa della ragazza aveva assistito a una lite tra questa e un giovane con il quale intratteneva una relazione sentimentale, lite sfociata in un’aggressione fisica a seguito della quale la ragazza è stata portata via contro la sua volontà. Per tale motivo la vicina ha allertato i genitori, che hanno appurato come la ragazza non aveva mai raggiunto il luogo di lavoro dove avrebbe dovuto trascorrere la mattinata. I numerosi tentativi di contatto telefonico sono risultati essere vani.

Agli operanti è stata fornita una descrizione dell’aggressore, che ha consentito di risalire a un soggetto di origine straniera già noto a questi uffici. Venivano, quindi, attivate immediatamente le ricerche e allertati gli equipaggi sul territorio. Contestualmente si è proceduto ad attivare il monitoraggio della posizione delle utenze sia della ragazza che dell’aggressore, ma queste sono risultate essere irraggiungibili.

Gli equipaggi hanno continuato ininterrottamente l’attività di ricerca dei due fino a quando, alle ore 12.40 circa, sono stati informati del ritrovamento della ragazza nei pressi della sua abitazione da parte della madre. Giunti sul posto, hanno appurato che la giovane era stata trattenuta e rinchiusa contro la sua volontà per l’intera mattinata all’interno di un garage di Lecco abusivamente occupato dal suo fidanzato, dove era stata insultata, minacciata e picchiata ripetutamente. L’immediata attività d’indagine portata avanti dagli operatori della Polizia di Stato ha consentito di riscontrare il racconto della ragazza e, grazie all’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, le immediate ricerche hanno consentito d'individuare il soggetto, in particolare in una zona della città opposta al luogo del reato, dove si era spostato nel tentativo di sottrarsi alle ricerche.

L’intervento congiunto del personale della Squadra Volanti e della Polizia Scientifica ha permesso, quindi, di bloccare il giovane, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per sequestro di persona, lesioni e minaccia e associato in carcere.