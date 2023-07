Ancora allagamenti e danni per il maltempo: 15 interventi dei vigili del fuoco

Un'altra violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Lecco nella notte tra ieri, mercoledì 12, e oggi, giovedi 13 luglio. Il temporale si è abbattutto su diversi comuni del territorio con una forte pioggia e potenti raffiche di vento. Ancora una volta, come nella nottata precedente, è stato necesssario l'intervento dei vigili del fuoco per rimediare a danni, pericoli e disagi. Circa 15 le chiamate arrivate alle centrali operative: in azione più squadre per mettere in sicurezza zone colpite da allagamenti e cadute di piante nei comuni di Bellano, Cortenova, Varenna, Lecco, Calolziocorte e Missaglia.

Paura anche per un uomo rimasto bloccato sotto un veicolo. Alle 21 i pompieri sono infatti dovuti intervenire a Viganò per soccorrere una persona rimasta bloccata sotto un autocarro: le squadre hanno collaborato con il personale sanitario di Areu per la messa in sicurezza della scena dopo che il malcapitato era già stato aiutato da alcuni passanti e affidato ai soccorritori.