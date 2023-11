Tragedia sfiorata sulla Statale 36: vuole buttarsi dal ponte, salvata in extremis

Tragedia sfiorata a Civate. Una donna di 50 anni è stata salvata giovedì pomerigigo mentre si trovava sul cavalcavia di Isella, frazione di Civate, che si affaccia sulla Strada Statale 36: era pronta a buttarsi, ma l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. L'insano gesto, motivato da delle problematiche familiari, si è evitato grazie all’immediato intervento di una pattuglia dei militari della Stazione di Valmadrera.

Salvata da due giovani carabinieri

Intorno alle 14 la scena è stata notata da un passante, che ha così chiamato il Nue 112. In pochi attimi è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri composta da due giovani militari, i quali hanno inizialmente tentato di convincere la donna a desistere; in un secondo momento uno dei due, mentre l'altro ha continuato a parlare alla donna, ha a sua volta scavalcato le protezioni e si è avvicinato.

Sotto, per entrambi, c'era un salto di alcuni metri e poi lo sfrecciare di auto, moto e mezzi pesanti sulla trafficatissima arteria viabilistica lecchese. Il carabiniere, rimanendo freddo, l'ha quindi abbracciata forte e l'ha tirata verso di sé, fino a quando è riuscito a riportarla in una zona più sicura. A quel punto è intervenuta anche l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco e la donna è stata trasportata all’ospedale Manzoni della città capoluogo in buone condizioni fisiche.