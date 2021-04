Autoarticolato si blocca in curva, necessario l'intervento dei Vigili del fuoco

Tir in panne in Via Onedo, lo sposta l'autogru. Doppio senso di marcia straordinario in Via San Martino per far defluire il traffico

Autoarticolato si incastra lungo la via, bloccando il traffico: necessario l'intervento dei vigili del fuoco ad Abbadia Lariana.

È accaduto questa mattina in via Onedo, strada che collega la Provinciale 72 alla frazione di Borbino. Un tir di grosse dimensioni, diretto in una azienda del luogo, si è bloccato in salita, in curva, impossibilitato a eseguire manovre per liberarsi dall'impasse.

Subito sul posto si sono attivati gli agenti del comando di Polizia locale di Abbadia che hanno istituito un doppio senso di marcia in via del tutto eccezionale lungo via San Martino per far defluire il traffico congestionato.

Dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco sono stati inviati due mezzi, compresa l'autogru con la quale di è provveduto a spostare il mezzo pesante, liberando la strada. La situazione è tornata alla normalità alle 10:30 circa.

