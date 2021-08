Travolto dal torrente mentre è in canoa: muore 52enne lecchese

La furia dell'acqua non ha lasciato scampo a L.M., residente a La Valletta Brianza: è accaduto nel pomeriggio di giovedì nella Bergamasca. A lanciare l'allarme l'amico che si trovava con lui

Tragedia nella Bergamasca, muore 52enne lecchese. L.M., residente a La Valletta Brianza, nel pomeriggio di giovedì ha perso la vita a Olmo al Brembo, travolto dal torrente Valmora mentre stava praticando canoa con un amico.

L'incidente è avvenuto prima delle 17. A dare l'allarme proprio l'altra persona presente, che è riuscita a estrarre l'uomo fuori dall'acqua, purtroppo già spirato: sul posto, da Soreu delle Alpi è stata subito inviata una squadra del Soccorso alpino.

Sono intervenuti cinque tecnici della VI Delegazione Orobica e i Vigili del fuoco, che hanno raggiunto il luogo della tragedia, recuperato la vittima attraverso una scarpata dal greto del torrente per portarla infine in camera mortuaria. L’intervento si è concluso in serata.

Allertati, per fare chiarezza sull'accaduto, anche i Carabinieri del Comando provinciale di Bergamo.