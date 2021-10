Patente con il trucco? Telecamere tra maglione e mascherina, denunciati in due

I tentativi di truffa contro lo Stato si fanno sofisticati. Nella mattinata di giovedì 21 ottobre due cittadini africani, di nazionalità nigeriana, si sono presentati presso la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (Mctc) di Lecco per svolgere l’esame teorico informatizzato per il conseguimento della patente di guida "B". Quella, come noto, necessaria per guidare l'auto.

Durante la sessione d'esame gli agenti della Polizia Stradale, sul posto per verificare la regolarità degli esami stessi viste le truffe avvenute in passato, hanno notato che i due candidati avevano occultati, nelle rispettive orecchie, degli auricolari di piccole dimensioni. Terminata la prova, i due sono stati controllati e, dopo una minuziosa perquisizione, trovati in possesso di una sofisticata apparecchiatura di trasmissione audio-video capace di comunicare con l’esterno.

Telecamera nel maglione e nella mascherina

Il primo era riuscito a occultare l’intero sistema all’interno di una mascherina che indossava e sulla quale aveva ricavato un minuzioso foro dal quale fuoriusciva una telecamera miniaturizzata, mentre il secondo soggetto aveva infilato lo strumento all'interno della trama del proprio maglione. I due fermati sono stati quindi accompagnati presso gli uffici della Sezione Polizia Stradale di Lecco e denunciati a piede libero per il reato previsto e punito dall’art. 1 legge 475 del 1925.

Tutte le apparecchiature elettroniche sequestrate dagli agenti sono state poste sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli accertamenti della Polizia Stradale continueranno anche nei prossimi giorni al fine di contrastare tali tipologie di reati, come fatto sapere dalla Questura di Lecco.