La nuova truffa dell'energia: "Nostri prezzi alle stelle, dovrà cambiare gestore"

Un tentativo di truffa e raggiro dietro l'altro. Non si fa in tempo a lanciare l'allarme per una modalità e subito ne prende piede un'altra.

Nelle ultime settimane, con il passaggio al mercato libero dell'energia, si moltiplicano i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati e sedicenti rappresentanti di gestori di gas ed energia (spesso dai nomi piuttosto fantasiosi) che attraverso chiamate telefoniche cercano di carpire i dati personali degli utenti. Inoltre vengono segnalate purtroppo promozioni aggressive, ben oltre il limite, da parte delle stesse compagnie.

"Una serie di chiamate sospette"

Nel caso di E. T., cittadino di Abbadia, si è trattato proprio di un tentativo di truffa. "Ti chiamano fingendosi il tuo attuale gestore, dicendo che per aumento dei costi delle materie prime non possono più mantenere gli attuali prezzi in bolletta e le tariffe subiranno un aumento mostruoso, per cui sarai costretto a cambiare e affidarti a un altro gestore - spiega a LeccoToday - A seguito di questa telefonata sei richiamato dall'operatore di questa sedicente compagnia che ti chiede se sei davvero convinto, illustrandoti cifre di cui ovviamente non sei a conoscenza. La terza telefonata serve poi a raccogliere tutti i tuoi dati personali".

Un modus operandi sempre più diffuso. "Ho raccolto diverse testimonianze, è successo anche a una mia conoscente. Se si tratta di compagnie realmente esistenti che si spacciano per altre pur di far sottoscrivere contratti siamo oltre la pubblicità ingannevole, si scade nella truffa vera e propria. Metto in guardia chiunque dovesse ricevere telefonate di questo tenore".

Ricordiamo che è possibile (da gennaio 2024) effettuare liberamente il passaggio tra differenti gestori del mercato libero e dal regime di maggior tutela a quello liberalizzato dell'energia.

I consigli per gli utenti

I consigli per non cadere nei tranelli dei malintenzionati sono sempre gli stessi: diffidare da messaggi vaghi inoltrati da numeri sconosciuti e non rispondere; non cliccare su link sospetti; non fornire mai i propri dati personali o password quando richiesti; fermarsi a riflettere, sganciarsi dal circuito comunicativo in cui il truffatore cerca di avviluppare la vittima; fare una verifica su terze fonti; all'occorrenza interpellare le forze dell'ordine.