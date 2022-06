Ubriachi dopo la cena di classe, sfondano gli specchietti delle auto: denunciati due giovani

La cena scolastica di fine anno si conclude con la violenza sfogata contro gli specchietti delle auto parcheggiate: denunciati due giovani in preda ai fumi dell'alcol, di cui uno residente a Casatenovo.

I fatti sono accaduti nella notte scorsa. Passata la mezzanotte, i residenti del centro di Seregno sono stati svegliati da un gruppo di ragazzi poco più che maggiorenni che, dopo una cena per festeggiare la conclusione dell'anno scolastico, aveva deciso di trascorrere il resto della serata tra le vie del centro città.

Gli schiamazzi hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti di Via Vignoli che, affacciatisi alla finestra, hanno notato due ragazzi, palesemente ubriachi, avvicinarsi alle auto e colpirle fino a spaccare gli specchietti retrovisori. I giovani, dopo avere danneggiato alcune vetture parcheggiate, si sono allontanati in seguito alle lamentele dei cittadini, rispondendo con gesti e parole offensive.

Inevitabile la chiamata ai Carabinieri del comando di Seregno: una pattuglia, in quel momento già impegnata nel centro cittadino brianzolo per un servizio di contrasto ai comportamenti inurbani della cosiddetta "malamovida", è intervenuta sul posto.

Sotto effetto dell'alcol

I militari hanno raccolto le prime testimonianze su quanto accaduto e si sono messi subito alla ricerca del gruppetto di giovani, rintracciato poco dopo in una via non troppo distante. Fondamentale la descrizione fornita: uno biondo, vestito con maglia bianca e pantaloni corti, l'altro moro con maglia nera e jeans chiaro. Entrambi erano ancora sotto l'effetto dell'alcol: andatura barcollante, viva loquacità con a tratti frasi sconnesse tra loro.

Dopo alcune domande, i due studenti, un 18enne di Seregno e un 19enne di Casatenovo, incensurati, hanno ammesso di essere gli autori dei danneggiamenti, raccontando nella circostanza di essere di rientro da Desio dove avevano partecipato a una cena di fine anno scolastico con la loro classe.

I due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Monza per il danneggiamento aggravato di almeno quattro autovetture.