Addio ad Angelo, anima della parrocchia: "Un gentiluomo che ha fatto tanto per la comunità"

"Come sindaco, a nome della comunità di Valmadrera, partecipo al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Angelo Sacchi, 77 anni, storico collaboratore della Parrocchia. O, come si diceva allora, sacrestano". Con queste parole il primo cittadino di Valmadrera Antonio Rusconi ricorda Angelo Sacchi, persona molto conosciuta e stimata in città, deceduto nelle scorse ore.

Cresciuto con i fratelli in una famiglia di profonda fede - tra cui il fratello Padre Nino Sacchi, da tantissimi anni missionario nel Centro America - Angelo aveva portato questo sentimento di generosità nella sua famiglia con la moglie Rosa Cagliani Sacchi, consigliere comunale e fondatrice del Gruppo "Il tempo di dare" per il volontariato nella casa di riposo Opera Pia Magistris, e i figli Francesco e Alberto.

Anche dopo la pensione e fino a poco tempo fa, il compianto Angelo Sacchi aveva continuato a collaborare con la Parrocchia, convinto che i più piccoli e umili gesti siano comunque fondamentali per il bene di una comunità.

"Era una persona mite e buona - dichiara infine il sindaco - anche se nella quotidianità questi termini ci sembrano fuori moda. Angelo ha rappresentato un modello di persona che sapeva parlare prima con la vita che con le parole". I funerali verranno celebrati venerdì alle ore 9.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Valmadrera.