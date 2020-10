"Eiger, l'ultima salita" portata in scena in due serate al Fatebenefratelli di Valmadrera

Doppia serata di teatro all'auditorium del Fatebenefratelli di Valmadrera. Giovedì 22 ottobre e venerdì 23 ottobre è stato rappresentato infatti lo spettacolo "Eiger, l'ultima salita" scritto dal bravo e giovane regista Mattia Conti. Sul palco la musicista Sara Velardo e Alberto Bonacina (nella foto).

La nota vicenda della tragedia consumatasi sulla parete Nord dell'Eiger nell'agosto 1957 è stata raccontata dal punto di vista di Stefano Longhi, sfortunato alpinista lecchese che in quella tragedia perse la vita e rimase appeso alla Parete per due anni. Il monologo ripercorre le vicende dei due alpinisti lecchesi e di coloro i quali avevano perso la vita precedentemente tentando la stessa via.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il pubblico, intervenuto numeroso - pur nel rispetto dei distanziamenti e delle limitazioni Covid - all'auditorium in entrambe le serate, ha particolarmente gradito la messa in scena. Lo spettacolo era inserito all'interno del Mese dello Sport del Comune di Valmadrera, che in quest'anno così particolare ha visto alternarsi eventi online, manifestazioni e spettacoli sportivi e culturali.