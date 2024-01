Gravi danni all'asilo di Calolziocorte. La mattinata di lunedì è stata contraddistinta dalla scoperta dei vandalismi commessi nel fine settimana tra Sala e Foppenico, in via Ausonia: il tutto sarebbe accaduto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio, quando ignoti di giovane età - i sospetti vertono su dei ragazzi già noti nella zona per altri atti vandalici - avrebbero fatto breccia all'interno dell'Istituto passando dalla mensa e dando il peggio all'interno del piano terra. Complessivamente sono stati svuotati due estintori, è stato acceso un fuoco bruciando un cartellone, sono stati rotti vari piatti, due porte sono state divelte e sono stati buttati a terra degli armadi.

Un atto grave e totalmente ingiustificabile, che ha portato a sospendere le lezioni sia per quanto riguarda gli iscritti all'asilo che i frequentanti della primaria sita al piano superiore, raggiunto dalla fuliggine generata dall'incendio. Sul posto si sono portati il sindaco Marco Ghezzi, gli assessori Tina Balossi, Dario Gandolfi, la preside Sabina Scola e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Martedì 16 gli alunni rientreranno in classe.

Già iniziata la conta dei danni, che sono svariate migliaia di euro.