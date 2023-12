Vandali al lavoro: stazione della Brianza presa di mira

I vandali non dormono mai. E i danni toccano quota 6mila euro. Accade all'interno della stazione di Buttafava, lungo la linea S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano e tra le fermate di Villasanta e Biassono-Lesmo Parco: qui sono state vandalizzate due convalidartici di nuova generazione, installate da Trenord nel luglio 2022 per la convalida dei biglietti ricaricabili in formato Chip-On-Paper e per l’attivazione degli abbonamenti. L'episodio è avvenut un paio di settimane fa ma l'azienda che gestisce il trasporto pubblico su ferro in Lombardia ha comunicato solo ora l'accaduto, facendo la conta dei danni.

“Il danno e i costi di riparazione ammontano a quasi 6mila euro. È attualmente in corso il ripristino dei dispositivi vandalizzati”, spiegano da Trenord. Lo riporta MonzaToday.it.