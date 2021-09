Strane scritte proiettate sul San Martino: "È in provincia di Como"

Stupore in città, e indignazione social, per le luci che hanno squarciato il venerdì sera lecchese. Mistero sul loro significato e sugli autori

Le luci a squarciare il buio del venerdì sera lecchese, le enormi scritte proiettate sul San Martino, una delle montagne simbolo di Lecco insieme al Resegone.

In tanti, in città, sono rimasti per minuti con il naso all'insù, stupiti da ciò che si leggeva sulle pareti della vetta: "Questa montagna fa parte della Provincia di Como".

Una goliardata? Una campagna di marketing per lanciare qualche prodotto? Non è dato saperlo. L'unica certezza è che le scritte, accompagnate da altre in pieno stile "writer", hanno sollevato stupore in città e indignazione a livello social, dove l'accostamento tra Como e il San Martino è stato visto come un affronto, dando per scontato che non possa trattarsi di un errore di geografia, poiché sarebbe grande quanto... una montagna.

In serata anche la Questura di Lecco si è interessata alla strana proiezione, con alcune volanti impegnate in attività di controllo attorno alla zona del San Martino per individuare i presunti autori dopo le numerose segnalazioni.