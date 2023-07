Colpita da una scarica elettrica: paura sul lungolago

Doppio intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco nella tarda serata di sabato.

Attimi di paura si sono vissuti a Lecco, sul lungolago, nel bel mezzo della Notte bianca: una persona - stando alle prime informazioni raccolte si tratterebbe di una minorenne - è stata colpita da una presunta scarica elettrica mentre camminava in via delle Foibe, forse a causa di un faretto posizonato a terra. Sono in corso accertamenti.

Sul posto si sono portati vigili del fuoco, agenti della questura cittadina, polizia locale e 118. La persona è stata accompagnata in pronto soccorso per fortuna senza gravi conseguenze a livello fisico. La zona è stata poi transennata e interdetta al (numeroso) pubblico presente.

Schianto in zona fierone a Oggiono

Intorno alle 22.30 a Oggiono i pompieri sono intervenuti per un incidente stradale in via Kennedy, zona fierone; un'auto è finita fuori strada. Sul posto anche il personale della Croce Verde di Bosisio. Un uomo di 36 anni ha avuto bisogno di cure, ma è stato valutato in codice verde.