Il nuovo direttivo dei consulenti del lavoro con il tris di Matteo Dell'Era

Rinnovato il consiglio dell'ordine dei consulenti del lavoro di Lecco e provincia che resterà in carica per il mandato 2024-2027. Nei giorni scorsi si sono infatti tenute le elezioni per il rinnovo dei 5 componenti del direttivo e dei 3 componenti del Collegio dei revisori. In totale hanno votato 37 colleghi su 86 aventi diritto al voto, per una percentuale pari al 43% degli iscritti all'Albo di Lecco.

Sono risultati eletti per sommatoria tra voti personali e voti di lista per il Consiglio: Matteo Dell'Era 32 voti, Dario Zangani 27 voti, Nico Gilardi 26 voti, Letizia Lamparelli 23 voti, Maria Antonietta Panzeri 22 voti e per il Collegio dei Revisori: Ivana Mirarchi 32 voti, Fabiano Combi 30 voti e Mario Bernardo 30 voti. Successivamente si è costituto il Consiglio che ha nominato al suo interno le cariche istituzionali: Matteo Dell'Era presidente; Maria Antonietta Panzeri segretario; Dario Zangani tesoriere, Mirarchi Ivana presidente del collegio dei revisori.

Per Dell'Era si tratta del terzo mandato come presidente. "Ringrazio tutti i colleghi che con il loro voto hanno espresso appoggio e fiducia nella squadra che, in considerazione del grande lavoro svolto con massima dedizione e spirito di sacrificio, è stata quasi nella sua interezza confermata - dichiara Matteo Dell'Era - uniche novità sono l'ingresso della collega Letizia Lamparelli, all'interno del Consiglio, e lo 'swich' rappresentato dall'ingresso in consiglio della collega Panzeri Maria Antonietta, prima nel Collegio dei revisori, ed il parallelo spostamento in quest'ultimo della collega Mirarchi Ivana, prima in Consiglio".

Confermate quindi tutte le importanti esperienze dei "veterani", ma anche le nuove idee portate da giovani colleghi entrati in consiglio di recente. "La nostra attenzione sarà innanzitutto concentrata sull'evento intitolato 'Consulenti del lavoro, 30 anni di ordine a Lecco - Ruolo etico, sociale, economico di un Ordine professionale per il futuro' che ci vedrà impegnati il 23 e 24 maggio prossimi in città per festeggiare, proponendo progetti e iniziative di pubblico interesse, i 30 anni di costituzione dell'ordine dei Consulenti del Lavoro a Lecco (1994-2024)".

"Continueremo inoltre a lavorare - aggiunge il presidente - per supportare al meglio i colleghi nello svolgimento del loro lavoro, coadiuvandoli nei rapporti con le istituzioni pubbliche e offrendo loro una formazione costante e continua sui tanti temi di novità nella gestione delle nostre competenze tradizionali e di quelle più recentemente acquisite dalla categoria. Un tema che in modo particolare vogliamo affrontare è quello dell'intelligenza artificiale per l'impatto che inevitabilmente avrà nelle attività professionali con l'obiettivo di formare i colleghi affinché possa rappresentare un'opportunità anziché un ostacolo".

In continuità con il recente passato il consiglio dei Cdl coltiverà i rapporti sul territorio con istituzioni pubbliche ed associazioni private al fine di collaborare su temi di interesse comune e di pubblica utilità, in particolar modo per diffondere i principi di legalità ed equità nel mondo del lavoro.

"Stiamo attivamente partecipando, ad esempio, all'Accordo di collaborazione per il collegamento del sistema formativo con le istituzioni del welfare insieme a Ispettorato territoriale del lavoro, Inps, Inail, Consigliera provinciale di parità e Ufficio scolastico provinciale per diffondere nelle scuole la cultura della legalità, della parità e della sicurezza nel mondo del lavoro. Sempre in tema di rapporti esterni e di 'fare rete' - conclude Dell'Era - è nostra ferma intenzione collaborare sempre di più con tutte le altre professioni del territorio sotto la guida dell'Associazione Libere Professioni Lecco".