Anghileri nuovo segretario della Fiom Cgil Lecco. Per Oreggia un incarico nazionale

Fabio Anghileri è stato eletto nuovo segretario generale della Fiom Cgil di Lecco. Venerdì 20 ottobre, presso il salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Lecco si è svolta infatti l’assemblea generale del sindacato di categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del settore metalmeccanico. L’assise ha eletto a grande maggioranza Anghileri: 61 anni e attuale componente di Segreteria, il neo segretario è funzionario a tempo pieno della Fiom dal 2006, dopo aver lavorato in un’azienda metalmeccanica di Valmadrera. Prende il posto di Maurizio Oreggia, chiamato dalla Fiom nazionale a ricoprire il ruolo di coordinatore del comparto automotive.

Nel suo discorso programmatico, Anghileri ha dichiarato che il suo sarà un mandato in continuità con quello di Oreggia e che si impegnerà a promuovere il cambio generazionale all’interno della categoria, puntando su giovani delegati e funzionari.

"L’attuale situazione politico-sindacale non è delle più semplici, sia a livello generale, a causa delle guerre e dell’inflazione, che a livello locale, dove negli ultimi tempi stiamo assistendo a un aumento delle richieste di cassa integrazione - sottolinea Anghileri - Sarà nostro compito tener monitorata la situazione e farci trovare pronti, a partire dal rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica che ci aspetta nel 2024 e per il quale a breve inizieremo a redigere la piattaforma rivendicativa unitaria".

Oreggia saluta invece i colleghi lecchesi ringraziandoli per il sostegno ricevuto in questi anni, sottolineando come il prestigioso incarico nazionale che andrà a ricoprire sia un riconoscimento non solo personale, ma frutto del grande lavoro svolto da tutto l’apparato politico e tecnico e dai delegati nei luoghi di lavoro.

Il settore dell’automotive è centrale per il sistema industriale del Paese, tanto che a luglio si è svolto uno sciopero unitario delle categorie dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil contro l’assenza di politiche industriali e per la salvaguardia dei lavoratori di fronte alla transizione ecologica e industriale. "L’esito della votazione dell’assemblea generale - dichiara Oreggia - consegna un mandato pieno a Fabio ed è il risultato della capacità di confronto e sintesi che contraddistingue la nostra categoria. Sono certo che la Fiom di Lecco continuerà a essere protagonista nelle vicende economiche e sindacali del territorio, dando il proprio contributo nelle vertenze con le controparti datoriali per garantire dignità al lavoro".