"Maestro d’opera e d’esperienza", premiati 3 artigiani simbolo

Due nuovi servizi per la delegazione di Oggiono di Confartigianato Lecco. A partire dal mese di febbraio, negli uffici di via De Francesco 21, troveranno spazio il nuovo Sportello di Patronato Inapa e lo Sportello Bandi. In particolare ci si potrà rivolgere al Patronato tutti i lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30 su appuntamento, per tutte le questioni attinenti alle prestazioni e alle pratiche previdenziali e assistenziali, comprese quelle in materia infortunistica. Fra i servizi più utilizzati, le pensioni di anzianità, di vecchiaia, di inabilità, di invalidità e reversibilità, la gestione delle domande di assegni familiari, di disoccupazione, di indennità di maternità, la gestione infortuni Inail e le richieste di pensioni e assegno di accompagnamento.

Per quanto riguarda l’Ufficio Bandi e Progetti Speciali, sarà possibile fissare un appuntamento con un collaboratore il venerdì mattina: a Oggiono per il primo semestre dell’anno si potrà accedere gratuitamente al servizio di consulenza il 17 febbraio, 14 aprile e 9 giugno dalle 8.30 alle 12.30 scrivendo a bandi@artigiani.lecco.it L’ufficio Bandi e Progetti Speciali assiste le imprese nell’individuazione di opportunità per sostenere il proprio percorso di crescita, operando in stretta sinergia con le altre aree di servizio dell’Associazione. Si potrà così essere messi a conoscenza dei bandi attivi e in arrivo più adatti all’impresa interessata ed essere supportati nella fase di partecipazione.

Daniele Riva: "Un doppio importante servizio"

"Dal 1° febbraio il Patronato Inapa e lo Sportello Bandi arrivano a Oggiono - commenta il presidente di Confartigianato Lecco, Daniele Riva - Abbiamo scelto di decentrare questi due servizi in base all’alto numero di pratiche gestite dalla sede centrale e la loro percentuale di provenienza. Per quanto riguarda il Patronato, la sua veste più 'sociale' implica di per sé una maggior vicinanza fisica alla cittadinanza e, dopo la sperimentazione riuscita a Calolziocorte nel 2022, ora replichiamo nella Zona 5 che fa da 'base' per ben 17 Comuni. Anche i bandi continuano ad ottenere performance con il segno più, sia in termini di richieste che di erogazione di contributi alle imprese che aderiscono al servizio. I nostri consulenti sono in grado di individuare il bando più a misura della singola impresa e di accompagnare l’imprenditore verso l’ottenimento dei fondi, aiutandolo in tutte le fasi, a volte anche molto complesse”.

Matilde Petracca: "Le parole d'ordine sono semplificazione e territorio"

"Parole d’ordine in questa novità che apre il 2023 sono semplificazione e territorio - aggiunge Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato Lecco - Obiettivo è rendere i rapporti con gli associati più fluidi, dinamici e performanti, laddove la varabile del tempo, per chi fa impresa, è sempre la più preziosa. Avvicinarci a loro e non il contrario credo sia un elemento di valore apprezzato dagli imprenditori. Inoltre, lavorare direttamente sul territorio in cui si fa impresa è determinante per conoscere le problematiche specifiche su cui come Associazione possiamo intervenire, sfruttando anche i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti territoriali. In questo rinnovamento, un ringraziamento particolare va ai colleghi che si sono messi a disposizione per portare fuori da Lecco i servizi che presentiamo oggi. Per quanto riguarda il Patronato, entra in servizio una risorsa che si dividerà tra Oggiono e la sede, facendo da trait d’union per tutte le novità e le pratiche. Per i bandi, invece, parte da Oggiono il progetto sperimentale di Sportello itinerante che ogni settimana, con giorni e orari calendarizzati, toccherà anche le sedi di Calolziocorte, Merate e Introbio”.

Tommaso Tentorio: "Orgogliosi dei nuovi servizi per i nostri associati"

"Siamo orgogliosi dei nuovi servizi che possiamo mettere a disposizione dei nostri associati - sottolinea Tommaso Tentorio, responsabile della Delegazione In questi anni abbiamo visto aumentare il numero di accessi, di pratiche e l’apprezzamento per il lavoro svolto. Non manca poi l’interesse da parte dei cittadini e di imprese non associate del territorio. Per questo oggi abbiamo voluto organizzare un Open Day che permette di far conoscere tutti i servizi erogati direttamente e indirettamente. La nostra forza è essere in grado di dare risposte a 360° ai bisogni aziendali e mi piace ribadire che la nostra porta è sempre aperta per chiunque sia alla ricerca di una consulenza seria e preparata. L’affetto e la stima che ci vengono riconosciuti, trovano oggi l’esempio più bello nell’attribuzione di tre titoli di 'Maestro d’Opera e d’Esperienza' a tre storici imprenditori del territorio da sempre appartenenti alla famiglia di Confartigianato Imprese Lecco e ora di Anap".

I 3 storici artigaini che hanno ricevuto il titolo

Hanno così ricevuto oggi a Oggiono il titolo di "Maestro d’Opera e d’esperienza":

Angelo Crippa : classe 1939 iscritto Anap e ancora in attività come fabbro a Garbagnate Monastero. È associato a Confartigianato Imprese Lecco dal 16 febbraio 1963

: classe 1939 iscritto Anap e ancora in attività come fabbro a Garbagnate Monastero. È associato a Confartigianato Imprese Lecco dal 16 febbraio 1963 Giuseppe Natella : classe 1941 iscritto Anap acconciatore a Oggiono; ora prosegue l’attività il figlio Mauro. L’attività è iscritta a Confartigianato Imprese Lecco dal 20 aprile 1964

: classe 1941 iscritto Anap acconciatore a Oggiono; ora prosegue l’attività il figlio Mauro. L’attività è iscritta a Confartigianato Imprese Lecco dal 20 aprile 1964 Maria Rita Perego: classe 1962 iscritta Anap acconciatrice e tutt’ora in attività ad Annone Brianza. È associata a Confartigianato Imprese Lecco dall’8 marzo 1993.

L’iscrizione all’Albo dei Maestri d’opera e d’esperienza è riservata ai soci Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) che abbiano svolto per almeno 30 anni e 40 anni la propria attività nel settore di competenza, dimostrando perizia, passione, impegno e correttezza professionale. Il registro non rappresenta, nell’ottica dell’associazione, una semplice lista anagrafica dei soci anziani dell’Anap, ma un valido strumento mirato a valorizzare e sottolineare l’importanza del lavoro svolto dai Maestri iscritti, con particolare attenzione alle innovazioni introdotte ed al contributo offerto nel diffondere - grazie al loro talento - l’affermazione del made in Italy, espressione di qualità, competenza e creatività. Alla presentazione dei nuovi servizi e all'attribuzione dei 3 riconoscimenti è intervenuta anche il sindaco di Oggiono Chiara Narciso.