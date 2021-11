Oleificio Tocchetti, 90 anni all'insegna della qualità e dell'amore per il territorio

L’Oleificio Tocchetti di Olginate compie 90 anni di attività, più di 50 dei quali al fianco di Confartigianato Lecco. Ed è proprio l'associazione di categoria a ripercorrere insieme ai componenti della famiglia Tocchetti quest'importante esperienza lavorativa all'insegna di qualità e passione, un'impresa che valorizza il proprio passato guardando al futuro. A dare il via all’attività della famiglia Tocchetti fu Romualdo Tocchetti che il 31 ottobre 1931 aprì l’oleificio in via Cesare Cantù, dove si trova tutt’ora.

“A dire il vero, la nostra 'dinastia' di oleari inizia con mio padre e i miei zii ancora prima, a meta dell’Ottocento, in Brianza, per poi trasferirsi a Garlate e in provincia di Como - racconta Giacomo Tocchetti, seconda generazione di oleare, che oggi si occupa dell’impresa con la terza generazione, i figli Paolo, Antonella e Alessandro - L’attuale attività a Olginate risale al 1921, quando mio padre acquistò il terreno a Olginate dove ci troviamo ancora oggi. Inizialmente lavoravamo semi come arachidi, mandorle, lino, colza, germe di grano, germe di riso, vinaccioli e mais e il lavoro era prettamente manuale. Dal 1995 abbiamo automatizzato l’impianto e oggi siamo tra i pochissimi oleifici in Italia, con altre 4 aziende, a produrre questo tipo di oli".

L'importanza della materia prima e l'attenzione ai prodotti

L’Oleificio Tocchetti di Olginate, opera da 90 anni nel settore della produzione di panello di mais, mangimi e olio di mais grezzo e vanta, ovviamente, una provata esperienza che legata alla serietà produttiva e commerciale ne fa un’azienda seria e conosciuta. Uno dei motivi della sua affermazione è sicuramente legato alla scelta e selezione della materia prima che deve garantire sempre un’elevata qualità dell'olio. I prodotti ottenuti sono il “mangime complementare in scaglie biscottato di germe e farina di mais con aggiunta di orzo fioccato” e “olio grezzo di mais”. La materia prima utilizzata è germe di mais e farina di mais nazionale acquistati solamente con la dichiarazione d’assenza di organismi geneticamente modificati.

Amore per il territorio e per le materie prime, questi i segreti della longevità dell’oleificio che a Olginate tutti conoscono per quel buon profumo che sembra di pane appena sfornato. "Il germe di mais che utilizziamo per i nostri prodotti - prosegue Tocchetti - proviene da mulini dove si produce farina per polenta e greef, utilizzato anche per la produzione di birra. La nostra produzione italiana doc e di qualità è stata la carta vincente per stare sul mercato così a lungo e vincere tante sfide, non ultima quella della pandemia. A garanzia della qualità dei nostri prodotti, abbiamo creato un laboratorio di analisi interno”.

"L'Oleificio Tocchetti è una di quelle imprese artigiane di cui andare orgogliosi"

"L'Oleificio Tocchetti è una di quelle imprese artigiane di cui andiamo profondamente orgogliosi - commenta Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco - Storia, tradizione, radici ben piantate nel territorio d’origine. Ma anche innovazione e sguardo verso il futuro, con un ricambio generazionale che non ha disperso il patrimonio imprenditoriale di famiglia, bensì l’ha saputo sviluppare e sono certo che i fratelli Tocchetti sapranno portare la loro storia ben oltre il secolo di vita. A tutti loro i miei più sinceri complimenti".