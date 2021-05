Importante acquisizione per l'azienda olginatese A.A.G. Stucchi

A.A.G. Stucchi, azienda italiana attiva nel settore dell’illuminazione da più di 75 anni, rafforza la propria presenza nel mercato europeo con l’acquisizione di Eutrac GmbH. Quest’ultima è leader nello sviluppo, produzione e vendita di binari per illuminazione in Europa con una forte presenza in Germania, fino ad oggi parte del gruppo Selux. L’operazione è stata supportata dagli Advisor Studio Chirico e Legance.

A.A.G. Stucchi ha la propria sede nel territorio comunale di Olginate ed è storicamente un'impresa leader nella produzione e vendita di componenti per l'illuminazione. Negli ultimi anni, sfruttando la sua pluriennale esperienza e le proprie capacità innovative, l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di prodotti per illuminazione a binario con l’obiettivo di diventare leader di mercato in questo settore in Europa. Il risultato sono sistemi completi per illuminazione a binario sia a tensione di rete che a bassa tensione.

Il presidente Aristide Stucchi: «Molto fieri di accogliere Eutrac nella nostra famiglia»

«Questa acquisizione - commenta Aristide Stucchi, Presidente della A.A.G. Stucchi - è fondamentale per lo sviluppo della nostra strategia di business a lungo termine e siamo molto fieri di accogliere Eutrac nella nostra famiglia. L’Europa e nello specifico la Germania sono mercati cruciali per la nostra crescita e l’acquisizione di Eutrac è essenziale per aumentare la conoscenza dei nostri prodotti. Sono fiducioso che potremo sviluppare nuovi prodotti ed innovare ancora di più grazie all’esperienza e alla conoscenza del mercato di Eutrac. Crediamo - conclude Stucchi - che avere un’azienda tedesca che lavora sul mercato tedesco sia la scelta giusta per lo sviluppo del nostro business, lavoreremo come due team che si completano e collaborano insieme per rafforzare le proprie conoscenze sul mercato e fare innovazione di prodotto».