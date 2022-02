La sfida della transizione digitale è una sfida che tutte le aziende di qualsiase dimensione devono affrontare per mantenere alta la competitività e soprattutto per avere un futuro.

Per cercare di agevolare questo passaggio non semplice, Api Lecco Sondrio intende avvicinare le imprese a cogliere le opportunità offerte da un percorso di trasformazione digitale, indicando strumenti e finanziamenti disponibili.

Per questo motivo la divisione innovazione e sviluppo ApiTech ha in programma per venerdì 18 febbraio, alle ore 15, presso la sede di Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco), l'incontro dal titolo: "Pmi e digitalizzazione: non è un'impresa impossibile", evento aperto a tutte le aziende, non solo alle associate.

L'incontro, della durata di circa due ore, vedrà intervenire diversi esperti nel settore digitalizzazione su questi argomenti: "Fabbisogni e tecnologie per digitalizzare l’impresa", "Case history aziendale", "Rilevazione del gap digitale nelle pmi, strumenti per analizzare la situazione delle tecnologie e per attivare una crescita digitale", "Le misure agevolative per sostenere le spese per le attività di digital assesment".

Per poter partecipare all'incontro Cliccare qui oppure scrivere a comunicazione@api.lecco.it, entro mercoledì 16 febbraio 2022.