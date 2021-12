5° edizione Boardgames Christmas

Dopo un anno di pausa forzata torna finalmente l’attesa festa di Natale all’insegna dei giochi da tavolo da passare con amici e in famiglia. Come tradizione si potranno giocare giochi da tavolo, dai classici alle ultime uscite. I soci Lario Ludens saranno a disposizione per giocare e spiegare le regole di qualsiasi gioco.

“È un ottimo modo per testare giochi nuovi in vista degli acquisti natalizi” spiegano gli organizzatori dell’evento “La V edizione di BoardGames Christmas è un pomeriggio aperto a tutti: sia neofiti che appassionati dei giochi da tavolo sono i benvenuti, incluse le famiglie con bambini. Avremo musica, giochi e intrattenimenti adatti a tutte le età”.

Il pomeriggio inizia alle ore 14:30 presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco con giochi da tavolo e dimostratori a disposizione. Nel corso del pomeriggio ci saranno per tutti dolci natalizi, intrattenimenti a tema ludico, pizzata di gruppo e per concludere l’asta di giochi per chi cerca un affare.

Per maggiori informazioni visitare la pagina web www.larioludens.it o la pagina Facebook dell’associazione www.facebook.com/larioludens.