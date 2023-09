Colico, “Andata e Ritorno”: il Partito Democratico si mobilita con un’importante occasione di dibattito

Superata Lecco, da Abbadia a Colico i paesi si si sono sviluppati tra i monti e il lago.

Piccole cittadine e borghi che conservano una storia e una bellezza che muta in colori a seconda del vento e della luce, prospettive oggetto di foto ed espressioni artistiche.

Centri abitati dove i servizi sanitari e ospedalieri sono sempre meno e le nuove normative/soluzioni restano sulla carta.

I cittadini che non lavorano nelle realtà locali hanno sempre più problemi a raggiungere i luoghi di lavoro, ore ad aspettare e disagi per chi prende il treno, code per dissesti e incidenti sull’unica direttrice stradale. L’ uso della macchina come mezzo sta peggiorando la qualità dell’aria.

Il territorio risente delle criticità dovute al cambiamento climatico e il turismo ha, forse, un impatto positivo sull’economia senza, però, una programmazione che consenta uno sviluppo sostenibile.

Temi che ogni comune ha cercato di affrontare con soluzioni che non hanno risolto le difficoltà di chi vi risiede. La transizione ecologica non viene affrontata in modo ragionato. I cittadini non sempre sono coinvolti nel trovare soluzioni adeguate e proponibili.

I comuni approvano PGT aumentando il consumo di suolo, inventando progetti che snaturano la specificità del contesto. Invece di migliorare la situazione omologano lungolaghi e offerte usa e getta.

Ne consegue l’abbandono dei borghi e case vacanziere che si animano per brevi periodi, invasione di turisti giornalieri che usano le spiagge e i sentieri con l’attenzione che meriterebbero.

Non ultimo, come importanza, il tema dei Diritti: uno sguardo sul mondo che ci porta, attraverso il linguaggio artistico, la condizione femminile in Afghanistan. La Mostra #STRADEPARALLELE, che dal 2022 è stata in diversi capoluoghi di provincia della Lombardia, come spunto per capire che il cambiamento culturale così evidente in alcuni paesi è ancora necessario anche da noi.

Una mostra che ci introduce anche nel porre più attenzione ai messaggi che i graffiti veicolano, dando fastidio, provocando reazioni contrastanti abituati come siamo ai cartelloni pubblicitari patinati ma, ormai, accettati come inevitabili anche se di pessima qualità.

Da un anno circa questi temi sono oggetto di approfondimento e di iniziative mirate sui singoli temi rivolte alla cittadinanza da parte dei Circoli del Partito Democratico insieme alle Liste Civiche, alle Donne Democratiche e ai Giovani Democratici della provincia di Lecco.

E’ necessario che i problemi che abbiamo compreso come condivisibili siano affrontati in modo più organico creando maggiori connessioni tra i residenti, le/gli iscritte/i e chi ci rappresenta in Regione, alla Camera, in Senato e nel Parlamento Europeo.

L’iniziativa del 9 settembre vuole essere un momento di ascolto reciproco, di confronto e di costruzione di proposte sostenibili. Un appuntamento in cui scambiare opinioni ma anche portare proposte di soluzioni, comprendere il possibile percorso politico, culturale e sociale che si potrebbe avviare insieme facendo ognuno la sua parte.

Uscire dal web e conoscerci di persona.

Parteciperanno: Brando Benifei, Paola Ciccioli, Diana De Marchi, Gian Mario Fragomeli, Michele Iannotti, Aurora Longo, Tino Magni, Emanuele Manzoni, Alfredo Negri, Silvia Roggiani, Carmela Rozza, Manuel Tropenscovino, Roberta Vallacchi, Renata Zuffi.

Sono invitate: le realtà territoriali del privato sociale e delle realtà locali.

Per Info: Circondario Lago - Federazione PD provincia di Lecco - info@pdlecco.it - 0341284206