Torna, per Pasqua, "Alla ricerca dell'uovo d'oro", manifestazione organizzata dalla Pro loco Abbadia Lariana con la collaborazione dell'Icam e del Lido La Favola, oltre al patrocinio del Comune di Abbadia.

Si tratta di un evento per bambini giunto alla sua terza edizione. Dopo il grande successo riscontrato nelle prime due, torna per il terzo anno consecutivo la caccia all'uovo d'oro per bambini che si svolgerà sabato 30 marzo al Lido la Favola di Abbadia (presso il parco di Chiesa Rotta, nella foto).

Le regole saranno le stesse: all'interno del parco verranno nascoste piccole bandierine e un uovo d'oro che i bambini dovranno poi cercare e raccogliere nel tempo stabilito.

I premi per i bambini

Alla fine della ricerca verranno consegnati quattro premi: il primo, un uovo di cioccolato gigante, andrà al fortunato bambino che scoverà nel parco l'uovo dorato.

Il secondo e il terzo premio saranno consegnati ai due bambini che troveranno le due bandiere dell'Italia riportanti, rispettivamente, i numeri 2 e 3. Un quarto premio andrà invece al bambino che raccoglierà più bandierine. A tutti i partecipanti sarà consegnato un uovo di cioccolato di 180 grammi gentilmente offerto da Icam.

L'evento è a offerta libera e fino a esaurimento posti, le iscrizioni si apriranno alle 14.15 davanti all'entrata del lido mentre il gioco vero e proprio inizierà alle ore 15. In occasione della caccia all'uovo il Lido la Favola proporrà un menù speciale per pranzo al costo di 14 euro per adulti e 12 euro per bambini, più un menù merenda a 7 euro per i soli bambini. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.