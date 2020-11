Il Bello dell'Orrido presenta: "Ami"

Terzo appuntamento per la seconda stagione della rassegna “Il bello dell’Orrido”, la serie d’incontri con gli autori ideata da Armando Besio, l’iniziativa - organizzata da ArchiViVitali, in collaborazione con il Comune di Bellano – prosegue online con “Ami", titolo del romanzo e dell’incontro con Edoardo Erba. Il titolo ha appena vinto il torneo letterario indetto da Robinson (il supplemento di Repubblica), ricevendo un’attenzione sempre maggiore da parte dei lettori.

Erba è noto nel panorama teatrale italiano, e le sue opere sono rappresentate in tutto il mondo: come scrittore di narrativa ha esordito nel 2019 con “Ami” (Mondadori), la storia di una giovane donna marocchina in fuga verso l’Europa alla ricerca di una vita migliore per sé e per il suo bambino. La vicenda narrata è ispirata a fatti di cronaca, dentro lo scenario dei problemi culturali e dei conflitti politici suscitati dall’emigrazione contemporanea, ed è scritto in prima persona, con un ritmo incalzante e poetico. Erba racconta con originalità e leggerezza una vicenda attualissima, di grande coraggio e umanità, che diverte, avvince, commuove e, spazzando ogni pregiudizio, arriva diretta al cuore. Erba è molto legato al lago di Como e in particolare a Bellano, paese di provenienza della famiglia della moglie, l’attrice Maria Amelia Monti che in quest’occasione leggerà alcuni brani del romanzo.

Edoardo Erba: nato a Pavia nel 1954, è uno dei più rappresentati autori di teatro italiani. “Maratona di New York” (1993) è il suo lavoro più conosciuto, tradotto in diciassette lingue e rappresentato in tutto il mondo. Come narratore ha esordito con il romanzo “Ami” (2019), edito da Mondadori. Il libro ha appena vinto il premio “Miglior romanzo popolare del 2019” del torneo letterario istituito dal giornalista Giorgio Dell’Arti per Robinson, inserto culturale di Repubblica.

Il curatore del festival: Armando Besio

Genovese di nascita, si è laureato in Storia dell’Arte con il professor Corrado Maltese presso l’Università di Genova, ha lavorato al Secolo XIX, al Lavoro e al Venerdì di Repubblica, ed è stato responsabile delle pagine culturali milanesi di Repubblica. Collabora con la Milanesiana, la manifestazione culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ha ideato e dirige d’estate il festival “Zelbio Cult - incontri d'autore su quell'altro tramo del lago di Como”.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di: Orrido di Bellano, Torneria Automatica Alfredo Colombo.

Informazioni generali:

- orario: inizio ore 18.00

- gli incontri si svolgono online sulla pagina Facebook di ArchiViVitali