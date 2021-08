Lecco-Reggiana, amichevole al Rigamonti Ceppi

Il Rigamonti Ceppi riapre le sue porte al pubblico. I tifosi della Calcio Lecco (fino a un massimo di 1.000) potranno riabbracciare la squadra bluceleste, dopo lunghissimo tempo, venerdì 13 agosto per l'amichevole che la squadra di Mauro Zironelli disputerà (con fischio d'inizio alle 16.30) contro l'Ac Reggiana, formazione di pari categoria.

Le modalità di accesso

L'ingresso sarà consentito solo a chi è munito di Green pass. Ricordiamo inoltre che bisognerà indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro e che non ci si potrà muovere dal posto assegnato.

I ticket disponibili in totale sono 400 in curva e 600 in tribuna e il costo dei biglietti sarà di:

5 € in curva nord e sud

15 € in tribuna laterale

20 € in tribuna centrale

25 € in tribuna d'onore

(prezzo comprensivo di prevendita da 1,50 €)

Modalità di acquisto dei biglietti

Online sul circuito ETES.it, disponibili in giornata presso lo stadio Rigamonti-Ceppi da lunedì 9 agosto a giovedì 12 agosto (mercoledì 11 escluso) dalle 9.30-12 e dalle 15-18, e venerdì 13 solo la mattina presso lo Shamrock Irish Pub in via Parini 5 (Lecco) dalle 18 alle 00.

