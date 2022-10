Arte e letteratura, 5 incontri con Anteas Lecco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Anteas Lecco, in collaborazione con Fnp Cisl, organizza un corso di 5 incontri formativi sul tema "Arte e letteratura": immagini, parole, libri d?artista e musiche per riscoprire 5 pittori del Rinascimento anche attraverso la lettura di testimonianze scritte di 5 scrittori moderni.

"La caratteristica principale dei Corsi di Storia dell'Arte tenuti da Paolo Parente è quella di avere un approccio particolare e comunicativo, con chiavi di lettura nuove e inedite, sempre all'insegna della piacevolezza e della curiosità della conoscenza, all?insegna della multimedialità - fanno sapere i promotori dell'iniziativa - La multimedialità è una forma di comunicazione multidisciplinare caratterizzata dalla compresenza di più linguaggi (immagini, suoni, letture, testi scritti) in uno stesso contesto. Questi diversi canali sensoriali favoriscono un naturale processo cognitivo che consente l'acquisizione di nuove conoscenze".

Arte & Letteratura è un corso di cinque incontri monografici che riguardano ogni volta un artista del Rinascimento, con le sue opere, analizzate anche nei dettagli, i collegamenti con altri artisti, seguito dall?ascolto di una musica del suo tempo e dalla lettura di tale artista fatta da uno scrittore moderno. Prima di ogni incontro ogni partecipante riceverà via mail il pdf della dispensa con testi e immagini e durante ogni incontro sarà possibile consultare ed acquistare dei Libri d?Artista collegati al corso. Un corso di Arte da non perdere che sarà un percorso creativo e un viaggio affascinante nella dimensione della Bellezza in tutte le sue sfaccettature.

Gli incontri si svilupperanno in un percorso culturale che abbraccia opere di Masaccio, Paolo Uccello, Beato Angelico, Antonello da Messina, Hieronymus Bosch, accompagnati dall?ascolto di brani di musica antica e dalla lettura di testimonianze scritte di Paolo Volponi, Ennio Flaiano, Elsa Morante, Leonardo Sciascia, Dino Buzzati.

Sono previsti due corsi nelle città di Lecco e Oggiono con il seguente calendario:

Lecco: Liceo classico Manzoni aula magna, via XI Febbraio - Venerdì ore 15, dal 28/10/2022 al 25/11/2022

Oggiono: Palazzo comunale, sala consiliare - Mercoledì ore 15, dal 02/11/2022 al 30/11/2022

Per ulteriori infomazioni e iscrizioni cliccare su https://anteaslecco.it/portfolio/arte-e-letteratura/