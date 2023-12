L'Associazione culturale "Radice" di Lecco propone un'interessante conferenza sull’avvento dell’intelligenza artificiale a cura di Andrea Capobianco (videomaker presso la IULM di Milano) dal titolo "CreAI: la creatività al tempo delle intelligenze artificiali generative" che si terrà giovedì 14 dicembre alle ore 20.45 a Lecco presso l’Aula Magna del Liceo ‘Grassi’, in Largo Montenero, 3.

Recenti studi mostrano come l’avvento dell’intelligenza artificiale cambierà, e anzi lo sta già facendo, il mondo del lavoro e più in generale il modo di vivere delle persone. Se da un lato diverse professioni procedono verso un’inesorabile automazione, esiste una peculiarità che fino a poco tempo fa era considerata esclusivamente umana: la creatività. Termine questo non più oscuro ad algoritmi quali Midjourney o ChatGPT, due delle più famose intelligenze artificiali generative. Le macchine sogneranno mai pecore elettriche?

La conferenza è organizzata dall’Associazione culturale ‘RADICE’ di Lecco, fondata il 7 marzo 2019 da ex studenti e insegnanti, al fine di favorire la relazione col territorio e le sue Istituzioni culturali, promuovendo l’apprendimento permanente degli adulti (LongLife Learning).

L’ingresso è libero per tutti. Inoltre, nella stessa serata, verrà presentato il programma delle conferenze per l’anno 2024.

Per maggiori informazioni, inviare una mail o un messaggio ai contatti:

associazioneradice@gmail.com

associazioneradice.weebly.com

