Un "Tuffo a quattro zampe". Si intitola così l'evento che domenica 24 ottobre animerà le rive di Bellano, al Lido: il pubblico potrà assistere a dimostrazioni dei cani bagnino delle unità cinofile ACSN (Associazione cinofila salvataggio nautico). Sotto la loro guida chiunque potrà far nuotare il proprio cane con istruttori qualificati o entrare in acqua con il proprio amico a quattro zampe.

Dalle ore 11 alle 16, ogni mezz'ora, si terranno brevi dimostrazioni. A disposizione mute per "bipedi" e giubbotti per "quadrupedi". L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali normative anti-covid. Per informazioni: info@acsn.it, tel. 3892905189.

