Doppio appuntamento con Brianza Classica

Brianza Classica, musica e poesia, la rassegna dell'Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, giunta alla sua diciannovesima edizione, prosegue con un doppio appuntamento, sabato 3 e domenica 4 dicembre per un weekend all'insegna della musica.

Si parte sabato 3 dicembre da Lesmo dove, dal Cineteatro Piccolo alle 21, David Riondino, accompagnato dalle note del Duo Sconcerto formato da Andrea Candeli alla chitarra e Matteo Ferrari al flauto, darà voce al Don Chisciotte.

Cavalli e cavalieri, dame e amori, saranno al centro delle svariate soluzioni narrative proposte da Riondino che, grazie alla sua sottile capacità di passare dal comico al tragico, saprà emozionare e contemporaneamente divertire il pubblico in modo originale, rileggendo in chiave contemporanea uno dei personaggi della letteratura cavalleresca più conosciuti e amati dal vasto pubblico: la figura mitica di Don Chisciotte, cavaliere errante che si mette in viaggio, come gli eroi dei romanzi, per difendere i deboli e riparare i torti. Il celebre personaggio di Cervantes vive in un suo mondo ideale di sogno, di illusioni, dal quale non si distacca; esprime il rapporto tra illusione e realtà, incarnando un disperato bisogno d'evasione: è proprio per evadere dalla realtà che il gentiluomo, ispirandosi agli antichi personaggi del mondo cavalleresco, decide di farsi cavaliere. Il programma prevede musiche di Rossini, musiche tradizionali Celtiche e Bretoni e altro ancora.

Alle 20.45, prima del concerto, grazie alla manifestazione Preludio Giovanile sarà possibile assistere all'esibizione della Junior Orchestra dell'Associazione Arché che proporrà estratti da danze rumene di Bartók e brani natalizi.

La Junior orchestra nasce dalla volontà di riunire le ragazze e i ragazzi dei corsi avanzati della scuola di musica Suzuki di Osnago in un progetto in cui si affronta un repertorio originale, non facilitato. La preparazione di 12 giovani strumentisti -tutti archi di età compresa tra i 12 e i 18 anni, è stata affidata al maestro di fama internazionale Mauro Rossi che li incontra ogni due settimane. Dopo il debutto a Cernusco Lombardone a maggio 2022, la Junior sta ricevendo diversi inviti a esibirsi sul territorio.

La tappa a Cremella

Domenica 4 dicembre la rassegna farà tappa a Cremella, l’appuntamento è alle 17 alla Sala Giovanni Paolo II dove Manuela Boni, voce narrante e Marco Battaglia alla chitarra, racconteranno al pubblico di Quando Mazzini suonava la chitarra.

Giuseppe Mazzini fu molto appassionato di musica: frequento? i teatri, fu organizzatore di un concerto annuale per sostenere la Scuola italiana da lui fondata a Londra e sua e? una interessantissima Filosofia della musica del 1836. In particolare, amo? suonare la chitarra. Testimonianze inequivocabili sono le lettere alla madre dagli esili in cui chiedeva spartiti per lo strumento e le sue chitarre conservate nella casa natale a Genova, alla Domus Mazziniana di Pisa, suo luogo di morte. Il concerto comprende musiche originali di Niccolò? Paganini, Luigi Moretti e Luigi Legnani, un tema di Giovanni Pacini variato da Mauro Giuliani (e citato specificamente in una lettera del Nostro), autore anche del Pot-pourris di parti di opere di Rossini, tutti autori molto amati dal patriota, oltre che di Verdi (presentato in una Fantasia su temi della Traviata elaborata da Johann Kaspar Mertz). La chitarra che suonerà Marco Battaglia è la Gennaro Fabricatore, Napoli 1811 appartenuta proprio a Giuseppe Mazzini e che ora fa parte della collezione del Maestro.

Brianza Classica tornerà con gli ultimi tre appuntamenti dell'anno, venerdì 9 dicembre a Osnago, sabato 10 dicembre a Verderio e venerdì 16 dicembre con il concerto di Natale a Caponago.

Grande novità di quest'anno la nascita dell'App di Brianza Classica, Classic Appeal, in cui si possono trovare informazioni sui concerti e sui musicisti, approfondimenti, foto e video. È disponibile gratuitamente scaricandola dagli store del proprio smartphone o attraverso il seguente link.

Brianza Classica è un progetto di Early Music Italia socio di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali. Gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza, della Provincia di Lecco e di Nuovo IMAIE e del sostegno di Banca Popolare di Sondrio. Pianoforti Riva è sponsor tecnico. Progetto realizzato con i contributi della Fondazione comunitaria del lecchese e della Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus.