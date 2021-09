Calcio, Lecco-Legnago

Acquisito il debutto con sconfitta sul campo della Pro Vercelli, la Calcio Lecco 1912 sabato 4 settembre (ore 17.30) tornerà finalmente a giocare tra le mura amiche. Avversario di turno sarà il Legnago, compagine veronese che i blucelesti non incrociano dal marzo 2014: allora finì con una larga vittoria per 3-0. La società ha aperto la prevendita sul portale Etes.it in vista del terzo impegno ufficiale della stagione.

Abbonamenti e biglietti Calcio Lecco 2021/2022: i prezzi

Di seguito elenchiamo i prezzi dei due abbonamenti disponibili:

Abbonamento di 10 partite valido fino al 31 dicembre 2021 (rispetto decreto Covid-19):

TRIBUNA D’ONORE € 300,00 (posto unico)

TRIBUNA CENTRALE € 220,00 (intero) e € 150,00 (ridotto)

TRIBUNA LATERALE € 170,00 (intero) e € 120,00 (ridotto)

DISTINTI € 120,00 (intero) e € 80,00 (ridotto)

CURVA NORD € 80,00 (intero)

2. Abbonamento “Sostenitori per tutta la stagione”

TRIBUNA D’ONORE € 500,00 (posto unico)

TRIBUNA CENTRALE € 370,00 (intero) e € 280,00 (ridotto)

TRIBUNA LATERALE € 280,00 (intero) e € 200,00 (ridotto)

DISTINTI € 200,00 (intero) e € 130,00 (ridotto)

CURVA NORD € 130,00 (intero)

3. Prezzi 2019-2020

TRIBUNA D’ONORE € 500,00 (posto unico)

TRIBUNA CENTRALE € 330,00 (intero) e € 250,00 (ridotto)

TRIBUNA LATERALE € 260,00 (intero) e € 185,00 (ridotto)

DISTINTI € 170,00 (intero) e € 120,00 (ridotto)

CURVA NORD € 100,00 (posto unico)

Inoltre:

Non sono previste riduzioni per il settore Tribuna d’onore e Curva Nord.

I ridotti si applicano a tutte le donne e over 65 anni.

Limite di 10 posti ad ingresso gratuito per portatori di Handicap in carrozzina.

Per gli invalidi deambulanti tra il 70 e 100% e per i ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 18 anni, ingresso solo nel settore Distinti € 50,00.

L’ingresso è gratuito per tutti i bambini fino a 9 anni, purché accompagnati, fatto salvo disponibilità posti.

I prezzi dei biglietti della singola partita durante la stagione comprendono i diritti di prevendita e nel giorno della gara verrà applicato un aumento del 15%.

Prezzi dei biglietti per singole partite

TRIBUNA D’ONORE: € 60,00

TRIBUNA CENTRALE: € 30,00 e 25,00 (ridotto)

TRIBUNA LATERALE: € 25,00 e 20,00 (ridotto)

DISTINTI: € 20,00 e 15,00 (ridotto)

CURVA NORD: € 15,00

CURVA SUD (gradinata ospiti): € 15,00

Nel caso in cui venisse emanato un nuovo decreto che sancisca la chiusura dello stadio a causa della pandemia Covid-19, gli abbonamenti non verranno rimborsati.

