Incontro con lo scrittore Andrea Vitali a Calolzio

Il Gruppo Cultura insieme di Calolziocorte organizza un incontro con il celebre scrittore Andrea Vitali. L'appuntamento è in programma per giovedì 30 novembre alle ore 20.45 nell'aula magna dell'istituto superiore Rota del Lavello.

"Dopo le due iniziative che si sono tenuti al Bar locanda del Mel, conclude la nostra proposta l’incontro con Andrea Vitali, lo scrittore che tutti conosciamo per aver raccontato la vita di persone semplici che, però, nelle pagine dei suoi romanzi diventano protagonisti della storia dei loro paesi - spiegano i portavoce del Gruppo Cultura Insieme - Il 30 novembre Vitali sarà all’istituto Rota di Calolziocorte per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo 'Sua eccellenza perde un pezzo'. Sarà l’occasione per avere tra noi uno scrittore tra i più amati e più letti di oggi che in un’intervista rilasciata anni fa a Repubblica così diceva: 'L’universo abita nei dettagli. Il grande mondo moderno non fa per me'. Da non perdere".