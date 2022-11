I cambiamenti climatici: manuale di sopravvivenza

Il pianeta si sta surriscaldando a una velocità impressionante, ma c'è chi ancora lo nega. La scienza non è un'opinione, né sottostà alle leggi dell'audience o alla manipolazione comunicativa dei social. Sono le prove empiriche verificate e riverificate a dire se una teoria sopravvive o meno. E purtroppo, il riscaldamento globale non è più una teoria, ma un fatto inconfutabile.

Il punto della scienza e lo stato dell'arte sulla salute del pianeta sarà l'argomento della prossima conferenza al Planetario di Lecco, venerdì 2 dicembre. Alle ore 21 il climatologo Roberto Azzoni, noto nel territorio per essere il sindaco di Abbadia Lariana, esporrà l'impressionante mole di dati che dimostra come il pianeta si stia surriscaldando a una velocità mai vista, impressionante e di chiarissima origine antropica.

Purtroppo, tra interessi economici, egoismi nazionalistici, ignoranza e paura di affrontare la realtà, ogni confronto tra i politici del mondo per contrastare il surriscaldamento globale finisce con misure e provvedimenti di scarsa efficacia. Non è più ora di parlare del "se", ma del "come" affrontare l'emergenza climatica.

La scheda

Relatore Roberto Azzoni.

Il numero di posti è limitato.

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Biglietti

Intero: 6 euro

Ridotto: 4 euro

La prenotazione garantisce il posto sino a 15 minuti prima dell'inizio dell'evento: qualora non ci si sia presentati in loco entro tale limite, i posti prenotati potranno essere venduti ad altre persone. Si verrà ricontattati e solo in caso di conferma la prenotazione sarà considerata valida. Dopo le 17 del giorno dell'evento il Planetario non garantisce che la richiesta di prenotazione possa essere riscontrata.

Per partecipare occorre prenotare sul sito www.deepspace.it.