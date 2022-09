Indirizzo non disponibile

Il viandante da Lecco ad Abbadia: torna la camminata guidata sulla prima tratta del sentiero. Anche quest'anno, all'interno della manifestazione collettiva "Sulle Orme del Viandante", la Pro loco di Abbadia ha organizzato la camminata sulla prima tappa del sentiero, messa in sicurezza e inaugurata a maggio 2021.

L'evento si terrà domenica 2 ottobre, con una quota di partecipazione di 10 euro a testa. Il ritrovo è fissato alle ore 8 della mattina presso la stazione del paese, per poi prendere in gruppo il treno verso Lecco alle 8.37. In alternativa, gli iscritti potranno anche decidere di recarsi direttamente al punto di ritrovo nella stazione di Lecco.

Il programma della giornata

partenza dalla stazione di Lecco alle ore 9.15

arrivo ad Abbadia e visita alla chiesa di San Bartolomeo

pranzo presso la Gastronomia del Viandante, in località Novegolo

visita al Civico Museo Setificio Monti

merenda con i dolci di Laura Scola (Miss Scola Pastry Lab)

Per chi fosse interessato al pranzo organizzato, da prenotare in corso d'iscrizione, il costo del menù completo sarà di 10 euro. Le iscrizioni saranno a numero chiuso, fino a un massimo di 50 persone: gli interessati dovranno richiedere i moduli di iscrizione e prenotazione del pranzo inviando una mail ad abbadia@prolocolario.it entro e non oltre le ore 18 di venerdì 30 settembre.