Campi estivi residenziali in tenda

Dal Crazy bosco a Cascina Rapello.

Un nuovo spazio, che abbiamo iniziato a conoscere nelle estati del 2021 e del 2022, diventa la nostra nuova casa per tante nuove e indimenticabili avventure insieme.

Cantare intorno al fuoco, guardare le stelle, arrampicarsi su un albero, dormire in tenda, fare il pane e la pizza, conoscere quattro asinelle, esplorare il bosco e antichi sentieri, coltivare l’orto con tanti nuovi amici: sperimentarsi, risvegliare i sensi, costruire con le proprie mani, giocare con gli altri in libertà.

Insieme nella natura per stare bene, affrontare le incertezze e reinventare il futuro, a partire da qui, da noi, da ciò che è più essenziale e vero.



CONTATTI: cascinarapello@liberisogni.org – 3881996072 - www.liberisogni.org