Il Campo delle zucche di Galbiate diventa un "MarbreBlond Kid's Drive-in" per i bambini

Nuova e originale proposta per i più piccoli al Campo dei fiori di Galbiate. In riva al lago, fra le zucche (che stanno crescendo in vista del prossimo Halloween) arriva, infatti, il MarbreBlond Kid's Drive-in.

Si tratta di un evento ludico, artistico ed educativo per bambini, che nell'occasione avranno la possibilità di montare la propria auto di cartone, colorarla e personalizzarla, e usarla poi come "alloggio" per assistere alla proiezione di un cartone animato, in questo caso il film Disney Coco.

L'appuntamento è per il 18 settembre, con apertura del campo alle ore 19. La proiezione è fissata per le 20.45. La partecipazione è legata a prenotazione con Green Pass. Il costo è di 20 euro per il kit necessario a costruire una macchinina MarbreBlond Kid's Drive-in (che a fine serata rimarrà ai bambini), mentre la proiezione del film è gratuita; a ogni bambino "pilota" verranno consegnati una focaccia e un succo di frutta.

La macchinina sarà a disposizione nella "concessionaria MarbreBlond Kid's Drive-in", in pronta consegna la sera stessa direttamente al campo di zucche, ed è fatta di cartone da montare con tanto di volante, chiavi e parabrezza. Nella confezione sono presenti pennarelli per colorarla e personalizzarla a fantasia. Tutto il materiale è ecologico e al termine della serata ciascun bimbo potrà portare e parcheggiare a casa il suo nuovo bolide.

