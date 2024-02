Cantautorando: canzoni d’autore indimenticabili a Montevecchia

Molte cose accadono per caso, come quando quattro professionisti (un anestesista, un chirurgo, un chimico ed un economista) con la passione per la musica di qualità, decidono di formare un gruppo strumentale e canoro. Rendendosi conto che il pubblico apprezza sempre di più il repertorio di autori che hanno fatto e continuano a fare la storia della canzone cantautorale di pregio.

Ecco allora, nell’ambito delle manifestazioni culturali/musicali organizzate dalla ProMontevecchia, l’evento “Cantaurando: canzoni d’Autore indimenticabili”, che si terrà alla Casetta di Montevecchia il 28 febbraio 2024, alle ore 19.00.

Noti brani di De Andrè, Conte, Paoli, Tenco, Aznavour, Gaber, Lauzi, Concato, Dalla, Jannacci, Luttazzi, Guccini, Lloyd Webber, ecc… Saranno riproposti dal brillante ensemble “AmbarabàCiccìCoccò”, composto da musicisti che definire dilettanti – come in realtà sono - è del tutto riduttivo.

Durante lo spettacolo saranno raccontati aneddoti e note esplicative che caratterizzano e improntano gli autori e i loro brani; una sorte di Teatro-Canzone che, oltre a vivacizzare l’esibizione, stabilisce con il pubblico una maggior empatia.

Non mancherà il classico aperitivo, accompagnato dalla degustazione di prodotti locali.

L’evento è a numero chiuso, dietro prenotazione. Info e prenotazioni:

