Concerto Capodanno 2022 a Barzio

Quando Dal 01/01/2022 al 01/01/2022 Orario non disponibile

Capodanno in musica in Valsassina. Sabato 1 gennaio si terrà il Concerto di Capodanno che il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio eseguirà al Palazzetto dello Sport.

Necessaria la prenotazione dei posti a sedere, così come l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2, per accedere al concerto nel rispetto delle indicazioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria.

Dirige il maestro Iose Ratti.