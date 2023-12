Come tradizione, piazza San Giorgio a Varenna ospita la festa per aspettare il Capodanno, con un veglione in piazza a suon di musica organizzato in collaborazione con il Comune.

Protagonista di "Aspettando Capodanno 2024" sarà la Jam Shock Band con un concerto. L'incredibile show vedrà un susseguirsi di hit pop/dance '80, '90 e 2000 per un Capodanno in piazza indimenticabile. Non mancheranno le "dancing queens" per cantare, ballare e festeggiare insieme il nuovo anno.

Orario di inizio del live: 23 (fino alle 2).