Carnevale 2024: le 10 sfilate più spettacolari tra Lecco, Brianza e lago

Quali sono i carnevali più colorati, spettacolari e coinvolgenti della nostra provincia? Non è certo facile dare una risposta, considerata la ricca offerta di eventi in maschera che si terranno in tanti comuni lecchesi. In vista del carnevale ambrosiano (tra giovedì 15 e sabato 17 febbraio) e di quello romano (la settimana prima da giovedì 8 al martedì grasso del 13 febbraio) vi proponiamo una guida con alcune delle sfilate più belle e attese. E anche l'idea per una gita fuori porta tra la Brianza e il lago, sempre all'insegna di carri e coriandoli.

Il Carnevalone di Lecco con i regnanti

Sabato 17 febbraio il torpedone di carri e gruppi - tra 20 e 25 in gara - sfilerà per le vie di Lecco, ma già l'11 febbraio inizierà il percorso di appuntamenti ed eventi con la consegna delle chiavi ai regnanti. Sono Arnaldo Tavola, Paola Corti e Gustavo Perossi a ereditare le cariche rimaste sulle spalle di Mario Casanova, Chiara Frigerio e Giancarlo Perucchini nel 2023. La sfilata sarà quella tradizionale, con partenza alle 14 in concomitanza con la partita della Calcio Lecco. Alla sera, in piazza, ci sarà il gradito ritorno di Alberto Zanni. Alle 24 si chiuderà il tutto, in rispetto dell’incombente Quaresima.

Il Carnevale Oggionese

Uno degli eventi storici della nostra provincia è senza dubbio il Carnevale di Oggiono. L'evento oggionese, giunto alla sua 57esima edizione, si terrà domenica 11 febbraio. Alle 14 prenderà il via la sfilata del corso mascherato con partenza da viale Vittoria. Carri e maschere si dirigeranno poi verso piazza Sironi, via Marco d'Oggiono, via Longoni, piazza Garibaldi, via Papa Giovanni XXIII, piazza Sironi e viale Vittoria. Ristoro e premiazioni si terranno quindi presso l'area della Fiera di Sant'Andrea in viale Vittoria. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Coriandolata e animazione a Mandello

Nel primo pomeriggio di sabato 10 febbraio partirà la sfilata di carnevale di Mandello del Lario dalla parrocchia del Sacro Cuore. Dalle ore 14.30 coriandolata e animazione con i ragazzi dell'oratorio lungo un percorso che attraverserà via Nazario Sauro, via Battisti, piazza IV Novembre, via Dante, via Manzoni, piazza Garibaldi e arrivo Piazza del Mercato. Domenica 11 febbraio alle ore 15 verrà poi proiettato il film "Prendi il volo" a ingresso gratuito. Al termine "Spara coriandoli" nella centralissima piazza Leonardo da Vinci.

Carri allegorici e show pirotecnico a Laghetto di Colico

Stando sempre in zona lago, ma questa volta a Colico, sabato 10 febbraio dalle ore 14.30 e domenica 11 febbraio dalle 14 andrà in scena il Carnevalissimo di Laghetto 2024, giunto alla 52esima edizione. Sabato andrà in scena il Carnevale dei ragazzi con giochi, sketch e gonfiabili. In serata, alle 20.15, prenderà invece il via la sfilata per le vie del paese, mentre alle 21 il pubblico potrà apprezzare la solenne cerimonia di apertura del carnevalissimo nel campo dell’oratorio con l’investitura di “Re Carnevale” e la proclamazione della "Nuova Regina". A seguire spettacolo pirotecnico. Nell’arco della serata, presso la tensostruttura all’oratorio, si potrà poi degustare il ciunin rustii (maialino arrosto). E la festa targata Laghetto non finisce qui. Domenica 11 febbraio alle 14 tradizionale sfilata dei carri allegorici accompagnati dal Corpo musicale di Villatico, seguita dall'estrazione dei biglietti della Lotteria.

Anche musica e vin brulé al Carnevale Casatese

Anche l'evento di Casatenovo rientra negli appuntamenti del rito romano. "Happy birDay" è il tema del Carnevale Casatese 2024 che entrarà nel vivo domenica 11 febbraio. Alle ore 14 ritrovo in piazza del Lavoro, con partenza della sfilata poco dopo alla volta di via Roma, piazza Mazzini, via Cavour, via Manzoni e via Casati. Per le 15.15 è previsto l'arrivo in piazza del Mercato lo spettacolo sarà ancora più coinvolgente con musica, animazione, giochi, vin brulè, thè caldo e dolcissime chiacchiere per tutti. L'evento è organizzato dalla Pro loco e dal comune di Casatenovo in collaborazione con oratori, alpini e associazioni.

Quattro paesi riuniti nel corteo in maschera di Garlate

A Garlate confluirà la grande festa di carnevale che unisce carri e maschere degli oratori di: Garlate stessa, Olginate, Pescate, Valgreghentino e Villa San Carlo. Il tutto con il sostegno di Amministrazione comunale e alpini. L'appuntamento è in calendario per domenica 11 febbraio con ritrovo alle 14 in piazza Matteotti. Il colorato corteo si dirigerà quindi lungo le vie del paese accompagnato da musica, animazione e clowneria con i nasi rossi dell'associazione Veronica Sacchi. All'arrivo giochi e stand a cura degli animatori. In piazza della chiesa grandi e bambini troveranno thè caldo, vin brulé e dolci cucinati dal gruppo mercatini. Come da tradizione, sarà premiato il gruppo più numeroso.

A Varenna la sfilata lungo la passerella a lago

Immancabile e sempre apprezzata anche la manifestazione di carnevale proposta nella perla lecchese del lago. La Pro Varenna, con il sostegno del comune, organizza infatti la tradizionale sfilata di carnevale per sabato 10 febbraio. Alle ore 14.30 ritrovo ai giardini di Olivedo. Alle 15 partirà il corteo, accompagnato dalla banda di Lierna, alla volta di Riva Grande e piazza San Giorgio passando per la passerella a lago in uno scenario doppiamente spettacolare. Alle 16.30 merenda con chiacchiere e cioccolata calda, oltre a frittelle e giochi gonfiabili proprio nella piazza situata nel cuore di Varenna.

La tradizione del Carnevale di Schignano

È uno dei carnevali storici della Lombardia ed è stato consacrato anche da una celebre canzone di Davide Van de Sfroos. Stiamo palando del Carnevale di Schignano che quest’anno, con la "Pasqua bassa" è già entrato nel vivo con gli eventi introduttivi di gennaio. Come illustrato dai colleghi di QuiComo, domenica 4 febbraio va in scena la "prima" della sfilata, solitamente dedicata ai più piccoli. Sabato 10 febbraio il Carnevale di Schignano fa le prove generali e strizza l’occhio a turisti, curiosi, appassionati di fotografia. Il corteo che solitamente scatta alle ore 14 dalla piazza principale di San Giovanni è l’antipasto della grande festa del martedì grasso, dove i festeggiamenti si prolungano per tutto il pomeriggio. La grande sfilata finale, cui seguirà il rogo notturno del Carlisepp, scatterà infatti martedì 13 febbraio alle 14. Il via al corteo come sempre dal centro storico di Occagno, poi la sfilata per le vie del centro paese e delle frazioni, il ritorno e una serie di prolungati brindisi a suon di musica della Fugheta che si concluderanno in tarda serata con il rogo del fantoccio del Carnevale.

A Biassono premio al travestimento più allegro

A Biassono, nella vicina provincia di Monza e Brianza, il Carnevale si festeggerà sabato 17 febbraio. In Piazza Libertà - Giardini Padani dalle 15 alle 18 sarà tempo di festa: artisti di strada, musica, giochi, truccabimbi, trampolieri ed altre simpatiche animazioni permetteranno a grandi e piccini di vivere al meglio il carnevale 2024. Durante la coloratissima manifestazione saranno anche premiate le mascherine più originali, oltre al riconoscimento della famiglia in maschera con il travestimento più allegro. La manifestazione è promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Biassono.

Teatro, mercatini e trampolieri a Monza

Anche a Monza si avvicina il Carnevale e la città si prepara ad accogliere le iniziative per celebrarlo. Come illustrato dai colleghi di MonzaToday, si inizierà in piazza Trento e Trieste alle 15 di sabato 10 febbraio con Flowers, Fairies and Butterflies, sfilata di attori e trampolieri nei variopinti colori della natura, a cura di Teatro dell’Aleph. Domenica 11 febbraio, alle ore 16 in piazza Roma, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Nel circo di Carnevale non è tutto rose e fiori”, animato da attori e trampolieri. Lunedì 12 febbraio alle 16, sempre in piazza Roma si terrà lo spettacolo “Voci del Bosco”. Entrambi gli spettacoli sono a cura del Teatro dell’Aleph. Da venerdì 9 a domenica 11 si terrà anche il Mercatino francese, che offre un’ampia selezione di articoli artigianali come profumi e saponi e anche di prodotti della tradizione enogastronomica francese quali formaggi, vini, prodotti di panificazione e dolci, dai croissant ai macarons.