Si avvicina il momento di uno degli eventi più apprezzati a Mandello: la sfilata dei carri di Natale per le vie del paese.

L'iniziativa, tornata lo scorso anno dopo lo stop per covid, è come sempre in calendario la sera della Vigilia con partenza dalla Chiesa del Sacro Cuore, in viale Costituzione, e arrivo in Piazza Garibaldi in zona lago dove sarà presente un dj set che allieterà e prolungherà la serata di festa. In tutto sono 16 i carri che daranno vita alla sfilata.

Novità di questo Natale a Mandello sarà l'evento "Christmas Party", previsto per la serata di venerdì 22 dicembre con musica e buon cibo, che si svolgerà a partire dalle 21.30 nella piazza antistante il Municipio. Sabato 23 dicembre invece tradizionale fiaccolata al Manavello con ritrovo a Rongio in serata, mentre alle 21 al cineteatro si svolgerà lo spettacolo "An irish Christmas Tale" con ingresso gratuito.

L'elenco dei carri partecipanti

1. CORPO MUSICALE MANDELLESE

2. GIACCHE VERDI GRUPPO DI COLICO: Re magi a cavallo

3. SLITTA DI BABBO NATALE (carretto del Comune come scorsi anni)

4. VALENTINA MAINETTI + AMICI: APECAR addobbata a tema elfico, con adulti bambini e pecora "Liguerizio"

5. RAVA FLAVIA – MERCURIO GIUSEPPE di Abbadia Lariana: moto addobbata a tema natalizio

6. BRUNO STEFANIA di Monza: moto addobbata a tema natalizio

7. AUTOSCUOLA GRIGNA: Babbo Natale con elfi e renne

8. GRUPPO DI GENITORI CLASSE 4^ C SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI: carro a tema "Babbo Natale e la sua slitta"

9. ASILO INFANTILE DI MANDELLO (MONASTERO): carro: tema "Harry Potter" in versione natalizia.

10. ORATORI DI MANDELLO: carro: "Andiamo a vedere… lasciamoci guardare". Alcuni personaggi del Presepe si soffermano a guardare il vero Natale, la Natività.

11. PIZZERIA-BAR AL GHEZZ: carro: Edvige, la civetta di Harry Potter, porta un grosso pacco nella notte più magica dell'anno.

12. AMICI DI CREBBIO: carro: la slitta di Babbo Natale è pronta per la notte più magica dell'anno.

13. AMICI DEL GRINCH (Elia Mattia): carro: abbiamo "rubato" il Natale

14. IDRAULICA LAFRANCONI: carro: bambini vestiti da Babbo Natale

15. CRINCOLI: slitta di Babbo Natale

16. ASSOCIAZIONE GAL: Accensione albero e stella cometa sul Manavello